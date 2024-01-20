Специалисты подсказали, как хранить лук, чтобы он не плесневел: Потребуется пара колготок

Лук со временем может стать мягким и заплесневелым, если хранить его в неправильном месте. Но это гораздо менее вероятно, если использовать один удобный способ хранения.

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Хотя большинство лука хранится в среднем целых три месяца, есть один способ хранения, который может сохранить его свежим гораздо дольше. Понадобятся только чистые колготы, сообщает Express.co.uk.

Луку нужно дышать, чтобы он оставался свежим долго. Он легче впитывает влагу, чем другие овощи.

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Колготки с крошечными отверстиями обеспечивают достаточную вентиляцию, чтобы лук оставался без лишней влаги. Отрежьте верхнюю часть ноги от колготок, чтобы создать мешок, похожий на трубку, а затем наполните кончик стопы несколькими луковицами.

Плотно завяжите верхнее отверстие, чтобы закрыть его, и открывайте его, только если вам нужно использовать лук. Мешок можно хранить в прохладном, сухом месте на кухне, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Важнейшим шагом является тщательно промыть и высушить лук перед хранением, чтобы защитить от остатков грязи или влаги.

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