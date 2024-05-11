Специалисты подсказали, как легко и быстро отмыть пятна от чая из чашек

Коричневые следы или пятна от чая и кофе на чашках могут быть непривлекательными. Однако их легко удалить без агрессивной химии.

Темные пятна на кружке вызваны танинами, растительным соединением, содержащимся в чайных листьях и кофейной гуще. Каролина, эксперт по уборке из Truly Blissful, поделилась, что самый простой способ избавиться от пятен на кружках – очистить их пищевой содой, сообщает Express.co.uk.

Нужно насыпать чуть-чуть пищевой соды в загрязненную чашку и добавить несколько капель теплой воды. Тогда смесь превратится в пасту.

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Осторожно вотрите пасту в пятна, и они легко поднимутся. Для этого можно использовать ткань.

После того как чашка станет чистой, хорошо промойте ее водой. Пищевая сода оказывает слегка щелочное действие, то есть она естественным образом устраняет кислотные пятна, например от чая и кофе. Слегка зернистая текстура также предотвращает царапание поверхностей.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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