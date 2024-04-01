Специалисты подсказали, как легко вернуть постельному белью белый цвет без соды или отбеливателя

Белые простыни со временем могут сереть и стать тусклыми. Постельное белье может постепенно желтеть со временем, поскольку ткань подвергается воздействию жира и пота тела.

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Однако их можно мгновенно осветить без отбеливателя или пищевой соды. Хлорный отбеливатель является недорогим вариантом отбеливания простыни, но он может повлечь за собой появление желтых пятен, сообщает Express.co.uk.

Использование отбеливателя каждый раз во время стирки может ослабить волокна. Это делает ткань чувствительной к износу, что приводит к постепенной порче.

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Специалисты советуют использовать белый уксус. Достаточно влить чашку белого уксуса вместе с моющим средством.

Это поможет осветить и смягчить простыни без использования агрессивных химикатов. Белый уксус обладает естественными отбеливающими свойствами, а также является эффективным смягчителем тканей.

В зависимости от типа ткани и степени загрязнения выберите соответствующий цикл стирки. Вывешивание простыней на улице для высыхания на воздухе также помогает отбеливать постельное белье.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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