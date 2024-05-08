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Специалисты подсказали, как можно хранить сливочное масло как можно дольше

Анастасия Крыщук

Специалисты подсказали, как можно хранить сливочное масло как можно дольше
Как можно хранить сливочное масло как можно дольше

Иногда покупка оптом экономит больше денег в долгосрочной перспективе. Однако важно правильно хранить продукты.

Это касается, в частности, сливочного масла. Специалисты назвали способы, как сохранить его подольше, сообщает Express.co.uk.

Сливочное масло хранится в холодильнике в течение нескольких месяцев, если хранить его при температуре около 4°. Однако важно не класть его на дверцу.

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Если масла много, но его хочется сохранить дольше, следует прибегнуть к замораживанию. Для этого достаточно обернуть сливочное масло пищевой пленкой.

Масло можно хранить очень долго, однако оно способно горчить и накапливать вкус от еды вокруг. Поэтому важно плотно завернуть его в пленку.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, какие продукты лучше всего влияют на работу кишечника.

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