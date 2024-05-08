Специалисты подсказали, как можно хранить сливочное масло как можно дольше
Иногда покупка оптом экономит больше денег в долгосрочной перспективе. Однако важно правильно хранить продукты.
Это касается, в частности, сливочного масла. Специалисты назвали способы, как сохранить его подольше, сообщает Express.co.uk.
Сливочное масло хранится в холодильнике в течение нескольких месяцев, если хранить его при температуре около 4°. Однако важно не класть его на дверцу.
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Если масла много, но его хочется сохранить дольше, следует прибегнуть к замораживанию. Для этого достаточно обернуть сливочное масло пищевой пленкой.
Масло можно хранить очень долго, однако оно способно горчить и накапливать вкус от еды вокруг. Поэтому важно плотно завернуть его в пленку.
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