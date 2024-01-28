Специалисты показали простой способ избавиться от плесени в стиральной машинке без агрессивной химии

Плесень в резиновом уплотнителе стиральных машин с фронтальной загрузкой является распространенной бытовой проблемой. К счастью, его можно решить без использования агрессивной химии.

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Чтобы предотвратить образование плесени, достаточно держать дверцу открытой после каждой стирки. Однако если она уже образовалась, есть простой способ удалить ее, сообщает Express.co.uk.

В частности, можно добавить перекись водорода в стиральную машину, куда обычно добавляют моющее средство. Запустите ее на максимально горячем цикле, чтобы очистить машину внутри.

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Еще один шаг, чтобы убедиться, что плесень не вернется внутрь стиральной машины – действительно протереть под клапанами.

Некоторые стиральные машины имеют фильтр, задерживающий ворсинки, мусор и другие частицы. Засоренный фильтр может препятствовать сливу воды и создавать влажную среду.

Периодически запустите пустой цикл горячей воды в стиральной машине. Горячая вода помогает убить существующие споры плесени и поддерживает чистоту машины.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

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