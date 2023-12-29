Специалисты посоветовали, как быстро и легко избавиться от пригоревшей грязи на сковородке

Существует способ чистки для удаления стойкой грязи из жарочной посуды. Хотя таблетки для посудомоечных машин были в основном разработаны для чистки посуды, стеклянной посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах, любители уборки нашли для них множество приложений.

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Чтобы помочь удалить пригоревшую пищу из кастрюль и сковородок, рекомендуется наполнить емкость горячей водой и таблеткой для посудомоечной машины и дать намокнуть перед тем, как мыть. Об этом сообщает Express.co.uk.

Это, наконец, поможет расщепить любые остатки пищи и поможет им соскользнуть во время мытья.

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Некоторые виды таблеток также содержат ферменты, а именно амилазу и протеазу, которые переваривают белки и крахмал, расщепляя их на меньшие части.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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