Специалисты предупредили о трех главных ошибках, которые портят одежду во время стирки

При стирке некоторые люди могут испортить вещи. Это происходит из-за достаточно распространенных ошибок.

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В частности, специалисты отмечают, что всегда стоит разделять одежду на белую, светлую, темную и деликатную. Об этом сообщает Express.co.uk.

Это поможет избежать цветопередачи и гарантирует, что одежда будет постирана при правильной температуре. Неправильная температура может привести к его усадке или выцветанию, и даже привести к тому, что одежда больше не будет исходного цвета.

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Перегрузка стиральной машины

Может возникнуть соблазн заполнить стиральную машину до краев, особенно с высокими счетами за электроэнергию. Однако это может привести к низкой эффективности стирки и даже повредить стиральную машину.

Это потому, что барабан станет несбалансированным или слишком тяжелым и его будет тяжело вращать. Следует наполнять барабан примерно на три четверти, оставляя достаточно места, чтобы можно было продвинуть руку между краем барабана и одеждой.

Использование слишком большого количества моющего средства

Это может привести к избытку пены и плохому полосканию, что, по мнению эксперта, может оставить на одежде липкую пленку. Чтобы определить, сколько использовать, всегда проверяйте обратную сторону этикетки, поскольку обычно указано на них. Чем сильнее загрязнена одежда, тем больше моющего средства нужно, чтобы вывести пятно.

Напомним, мы уже писали, как правильно стирать джинсы.

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