Специалисты рассказали, где держать бананы, чтобы они не становились коричневыми

Бананы трудно хранить жесткими и желтыми в течение длительного времени. Но, по словам эксперта, это возможно, если сменить вазу с фруктами на другое кухонное место.

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При неправильном хранении фрукты могут смягчиться и стать кашеобразными, когда их перемещать. Однако хранить их правильно не сложно, сообщает Express.co.uk.

Бананы выделяют газ этилен, становятся коричневыми, поэтому, теоретически, чтобы сохранить их спелыми, вы должны предотвратить прохождение газа вниз и вокруг фрукта. Одно ключевое правило для бананов – держать их подальше от других продуктов.

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Это означает, что нужно отказаться от вазы с фруктами и поместить бананы подальше от апельсинов, слив и других быстро созревающих фруктов.

Установка отдельной вазы для фруктов, посвященной бананам, является одним из способов решить проблему. Небольшие крючки под кухонными шкафами также хорошая альтернатива.

Это предотвратит распространение газа этилена между фруктами и увеличит срок их хранения. Кроме того, многие люди решают обернуть стебли бананов пищевой пленкой, одобряемой пищевым экспертом.

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