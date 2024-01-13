Специалисты рассказали, как хранить сыр, чтобы не покрывался плесенью

Сыр может храниться гораздо дольше и долго не плесневеет, если правильно его хранить. Достаточно следовать дешевому и легкому совету.

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Эксперты советуют в первую очередь не хранить сыр в пищевой пленке. Но для увеличения срока хранения можно использовать белый уксус, сообщает Express.co.uk.

Заверните сыр в кухонное полотенце, слегка увлажненное уксусом и поместите его в герметичный контейнер. Благодаря белому уксусу сыр не будет плесневеть неделями.

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Специалисты также рекомендуют использовать ящики для овощей для хранения сыра. В овощных ящиках сбалансирована влажность, и эта зона, скорее всего, сохранит постоянную температуру.

Кроме того, сыр следует хранить подальше от задней части холодильника, где он может замерзнуть. Если вы решили заморозить сыр, заверните его в пергамент для выпечки, положите в герметичный контейнер и используйте в течение шести месяцев.

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