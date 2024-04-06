Специалисты рассказали, как легко избавиться от домашних мух без агрессивной химии

В связи с повышением температуры в домах становится все больше и больше мух. Специалисты советуют убрать из дома гнилые продукты, такие как мясо, фрукты и овощи, привлекающие вредителей.

Но отпугнуть обычных домашних мух может быть трудно, особенно когда погода теплая, а окна и двери остаются открытыми. Однако не следует сразу покупать агрессивную химию, сообщает Express.co.uk.

Использование химических пестицидов может быть очень эффективным, однако лучше использовать естественный и безопасный метод. Потребуется смесь уксуса и средства для мытья посуды.

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Чтобы использовать этот метод, смешайте яблочный уксус и несколько капель мыльного средства в высоком стакане. Накройте стакан полиэтиленовой пленкой.

Закрепите резинкой полиэтиленовую пленку и проткните в верхней части маленькие отверстия. Уксус в стакане будет привлекать мух, однако средство для мытья посуды заставит мух утопать.

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