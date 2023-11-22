Специалисты рассказали, как легко избавиться от плодовых мушек на кухне

Плодовых мушек привлекает спелая пища, которую самки могут использовать для откладывания яиц внутрь. Самки плодовой мушки могут откладывать до 2000 яиц на поверхности всего, что является влажным и гнилым.

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В течение нескольких дней крошечные черви могут вылупиться на созревших фруктах. Эти насекомые могут распространять бактерии, в том числе сальмонеллу и кишечную палочку, сообщает Express.co.uk.

Специалисты рекомендуют выбрасывать всю пищу, над которой летали плодовые мушки. Далее почистите это место.

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В банку или пластиковую бутылку налейте немного яблочного уксуса и жидкости для мытья посуды. Затем сверху на банку поместите бумажный конус.

Яблочный уксус внутри бутылки привлечет мух, а жидкость для мытья посуды задержит их. Такая ловушка защитит еду от мушек.

Накрывайте фрукты на столе или кухонных поверхностях. Дополнительные меры включают ежедневное опорожнение мусорного контейнера и немедленную уборку любых пятен.

Запах лемонграса также отпугивает плодовые мушки, поэтому использование небольшого мешочка с этой травой может помочь избежать заражения.

Напомним, что многие люди используют спреи или жидкости, чтобы избавиться от комаров, но эти средства содержат химические вещества, которые могут оказать негативное влияние на здоровье и дыхание. Но есть другие способы, которые помогут вам избавиться от комаров в домашних условиях.

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