Специалисты рассказали, как легко убить микробов на одеяле без стиральной машинки

Чтобы уничтожить бактерии и микробы на одеялах, их не обязательно стирать. Эксперт по уборке поделилась своим естественным методом чистки одеял.

Видео дня

Для тех, кто не может поместить одеяло в стиральную машину и не хочет уносить его в химчистку, Линси Кромби поделилась альтернативным методом. Она порекомендовала вывешивать одеяло на солнце, сообщает Express.co.uk.

Оставьте одеяло на открытом воздухе и солнечном свете. Солнце является естественным дезинфицирующим средством, поэтому поможет убить микробы и бактерии.

Читайте также: Что категорически нельзя выбрасывать в канализацию, чтобы не вызвать засор

Рейчел Маршалл, бренд-менеджер компании Bensons for Beds, также советует этот совет. Она добавила, что солнечный свет является фантастическим природным дезодорантом, который может помочь устранить неприятные запахи.

Эксперт по постельному белью также отметила, что солнечное тепло может даже помочь восстановить длину одеяла. Оно помогает придать ему чувство пушистости и упругости.

Линси сказала, что если на одеяле есть пятна, используйте перекись водорода. Нанесите ее на пятно, затем смойте, как только пятно будет удалено.

Напомним, мы уже писали, какие предметы нельзя бросать в канализацию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !