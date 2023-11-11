Специалисты рассказали, как легко убрать царапины с деревянного пола

Деревянный пол обладает рядом преимуществ, однако проблемой могут стать царапины на досках. Они могут возникать с течением времени от механических повреждений.

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Удалить потертости из досок деревянного пола может быть удивительно легко благодаря одному способу. Опытная уборщица показала гениальный прием для удаления потертостей, сообщает Express.co.uk.

Чтобы избавиться от царапин, возьмите чистый теннисный мяч. По словам уборщицы, потертости быстро исчезнут.

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Если пол из натурального дерева становится немного тусклым, добавьте немного уксуса, немного оливкового масла с эфирными маслами или лимонного сока и не забудьте о воде. Кроме того, она предложила потереть по направлению древесины, чтобы вернуть ей блеск.

Высушивание досок полотенцем из микроволокна предотвращает скользкость половых досок после обработки.

Напомним, мы уже писали, как эффективно мыть пол.

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