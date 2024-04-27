Специалисты рассказали, как правильно хранить яблоки: будут твердые и сочные

Традиционно хранили яблоки в подвалах или в прохладных темных помещениях. Таким образом можно замедлить процесс созревания и предотвратить преждевременную порчу.

Однако использование сухих материалов в качестве упаковочной среды, таких как опилки и зерно, выводит сохранение на новый уровень. Об этом сообщает Express.co.uk.

Опилки обеспечивает превосходные теплоизоляционные и влагопоглощающие свойства, создавая оптимальные условия для хранения яблок. Подобным образом зерна, такие как рис или ячмень, создают естественный дышащий барьер, который помогает регулировать уровень влаги и предотвращать развитие плесени.

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Кроме того, газеты, легко доступные в большинстве домохозяйств, предлагают бюджетную альтернативу для хранения яблок. Они создают сухой, дышащий барьер, помогающий поддерживать свежесть.

Сводя к минимуму влажность и регулируя поток воздуха, они помогают предотвратить образование плесени и гниения, значительно продлевая срок службы фруктов. Кроме того, выбор упаковочного материала играет решающую роль в сохранении качества яблок.

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