Специалисты рассказали, как сохранить половинку авокадо, чтобы она не потемнела

Авокадо очень вкусный продукт и идеально дополняет любой бутерброд, салат или смузи. Однако при разрезании, если не съесть его сразу, авокадо становится коричневым.

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Специалисты объяснили, как хранить разрезанное авокадо свежим и чистым в течение недели. Об этом сообщает Express.co.uk.

Соблюдение этих советов должно сэкономить любителям авокадо много денег. Сначала разрежьте авокадо и извлеките косточку.

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Сразу смажьте половину мякоть свежим лимонным соком. Затем заверните половину авокадо в полиэтиленовую плёнку и поставьте в холодильник.

Кроме того, если вы хотите сделать это еще проще, разрежьте пополам авокадо и поместите его мякотью вниз в стеклянную или пластиковую емкость, наполненную водой. Поставьте это в холодильник.

По словам экспертов, это позволит авокадо не потемнеть еще около двух дней.

Напомним, мы писали, что для человека нормой есть употребление от половины до одного авокадо в день.

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