Специалисты рассказали о двух методах мытья посуды из нержавейки, которые не оставляют царапин

Нержавеющая сталь обычно используется для изготовления посуды. Однако нержавеющая сталь также подвержена притягиванию пыли, отпечаткам пальцев и жира, что делает необходимым регулярную чистку.

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Специалисты назвали два экологически чистых доступных способа чистки, которые сделают изделия из нержавеющей стали снова блестящими без царапин. Об этом сообщает Express.co.uk.

Не используйте губку или тряпку с абразивной текстурой, поскольку они могут поцарапать нержавеющую сталь. Также следует избегать чистящих средств на основе хлора.

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Уксус и оливковое масло

Эксперты по уборке рекомендуют наполнить бутылку с пульверизатором белым уксусом и обильно распылить его на посуду из нержавеющей стали, затем протереть поверхность салфеткой из микрофибры. Затем, чтобы сделать его блестящим и сияющим, смочите ткань в оливковом масле и используйте движение вперед-назад, чтобы нанести его на поверхность.

Газированная вода

Эксперты по уборке рекомендуют наполнить бутылку с распылителем газировкой и нанести ее на посуду. Затем протрите его тканью из микрофибры в направлении волокон нержавеющей стали, чтобы получить желаемый результат.

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