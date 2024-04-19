Специалисты рассказали о самодельном средстве, которое сделает одежду снова белой

Белая одежда и носки могут быстро тускнеть и укрываться пятнами. Обычно, простой стирки недостаточно, чтобы вернуть вещам белый цвет.

Однако специалисты советуют не применять магазинный отбеливатель. Вместо этого действенное средство можно сделать дома, сообщает Express.co.uk.

Положите в миску белую вещь и залейте теплой водой, чтобы полностью покрыть. Затем добавить четверть стакана перекиси водорода (для освещения и дезинфекции), одну чашку пищевой соды (для дезодорирования и освещения) и одну чайную ложку мыльного средства для посуды.

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Эта мощная смесь удаляет пятна и делает белую одежду ярче. В зависимости от пятна мыло для посуды можно не использовать, поскольку оно нужно только для удаления пятен на масляной основе.

Оставьте вещь в самодельном средстве на час-два, после чего постирайте в стиральной машине, как обычно.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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