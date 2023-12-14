Специалисты рассказали об идеальной температуре для стирки постельного белья зимой, чтобы уничтожить микробов

Поддержание чистоты простыней имеет решающее значение как для комфорта, так и для гигиены. Эксперт поделился рассказом о том, как стирать постельное белье зимой, чтобы защитить от микробов.

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Фара Аршад, руководитель отдела продуктов в DUSK, дала советы по уходу за постельным бельем, чтобы правильно избавиться от микробов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Для стирки установите температуру вашей стиральной машины в пределах 30-40 градусов. Это оптимально для эффективного удаления грязи, жира для тела и уничтожения бактерий одновременно защищая волокна.

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Эта температура не только эффективно очищает простыни, но помогает сохранить их качество для более комфортного ощущения. Пылевые клещи, шерсть домашних животных и аллергены со временем накапливаются на простынях, вызывая возможные кожные или аллергические реакции.

Обычно рекомендуется стирать простыни дважды в месяц, но если вы заболели или имеете симптомы аллергии, может потребоваться чаще стирки. Для сушки рекомендуется сушить на воздухе.

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