Специалисты сказали, как надолго можно оставить кота наедине

Кошки – относительно независимые существа, которые могут хорошо переносить одиночество. Однако чтобы ваш питомец не скучал и не испытывал стресса в ваше отсутствие, важно следовать нескольким советам.

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Специалисты из Cats.org.uk объяснили, на сколько можно оставлять кота одного и что делать, чтобы он легко перенес это время. Отмечается, что максимальный промежуток времени, на который можно оставить их наедине, составляет примерно 12 часов.

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"Вы не должны регулярно оставлять своего кота одного на 12 часов, но это можно делать время от времени, если это необходимо. Маленьких котят, пожилых кошек или кошек с заболеваниями и другими сложными потребностями нельзя оставлять на длительное время", – отметили эксперты.

Как приучить кота к одиночеству?

Если вы боитесь оставлять своего кота одного в первый раз, лучше приучать его постепенно. Оставляйте их в одиночку на короткий промежуток времени, например, на пять-десять минут несколько раз в день. Проверьте комнату перед тем, как выйти из них, чтобы убедиться, что не обошлось без опасности, и убедитесь, что у них много игрушек, которыми они могут безопасно играть самостоятельно (например, шарики для пинг-понга и мышки с кошачьей мятой), чтобы они не скучали.

Затем вы можете постепенно увеличивать количество времени, в течение которого вы оставляете их в течение нескольких дней и недель, убедившись, что вы продолжаете проверять их, по крайней мере, каждые несколько часов, пока они не станут полностью взрослыми.

Что нужно сделать, чтобы оставить кота друга?

Если вы оставляете своего кота на короткий промежуток времени (до 12 часов), вот что вам следует сделать, чтобы убедиться, что он счастлив и безопасен, пока вас нет.

Оставьте достаточно еды и воды.

Очистите мусорный лоток.

Уберите любые опасности.

Оставьте им несколько игрушек.

Предусмотрите тайники, где животное может спрятаться.

При условии, что ваш кот имеет достаточно пищи и воды, а также многое, чтобы развлечь его, когда вас нет, большинство кошек могут провести некоторое время в одиночестве. Однако, если ваша кошка привыкла к тому, чтобы вы были рядом много времени, или если она особенно привязана к вам, она может испытывать некоторые проблемы, связанные с разлукой, и чувствовать одиночество, когда у вас нет дома.

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