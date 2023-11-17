Специалисты сказали, какая функция духовки позволяет потреблять меньше энергии

Вы наверняка не знаете, но наличие вентилятора в духовке позволяет готовить еду, потребляя минимально энергию. Наиболее энергоэффективными электрическими духовками являются оборудованные функцией конвекции.

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Духовка, оснащенная вентилятором, может значительно снизить потребление электроэнергии, пишет Santeplusmag.

Таким образом, функция "циркуляции тепла", полученная благодаря добавлению вентилятора в задней части электрической духовки, позволяет горячему воздуху циркулировать оптимально и равномерно распределяя тепло по всей духовке. Благодаря вентилятору духовке не нужно будет прилагать дополнительные усилия для рассеивания тепла и, таким образом, потреблять больше энергии.

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Чтобы избежать потери тепла, используйте самую высокую духовку, когда готовите блюдо быстрого приготовления или запеканку. Нижняя часть идеальна для приготовления жареного мяса, а центральная – для приготовления рыбы.

Советы, которые позволят экономнее пользоваться духовкой

Не забудьте выключить духовку за 5-10 минут до окончания приготовления. Остаточное тепло внутри духовки завершит приготовление блюд.

Нарежьте еду небольшими кусочками. Так она приготовится побыстрее.

Перед приготовлением размораживайте еду. Таким образом вы сократите время приготовления и, следовательно, сэкономите энергию.

Выбирайте керамическую посуду, чтобы готовить еду в духовке. Этот материал имеет тенденцию достигать оптимальной температуры быстрее, что сокращает время приготовления.

Выбирайте духовой шкаф, маркировка энергоэффективности которого варьируется от A до B. Эти последние классы обозначают наиболее энергоэффективные приборы. Шкала A+++ (темно-зеленый цвет) представляет устройства, потребляющие меньше энергии, тогда как шкала D (красный цвет) вообще относится к достаточно энергоемкому устройству, хотя он "дешев".

Не ставьте духовку рядом с холодильником, поскольку это может повлиять на его производительность. Значительное выделение тепла у холодильника увеличивает энергопотребление последнего. Если у вас нет другого выбора, рекомендуется установить между двумя устройствами изоляционную панель.

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