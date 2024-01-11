Специально для детей: рецепты для тех, кто не любит овощи

Если дети не любят овощи, это не значит, что они им не нравятся. Просто они, возможно, не привыкли к их вкусу или текстуре.

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Чтобы заинтересовать детей овощами, можно приготовить их в виде вкусных и увлекательных блюд.

Попробуйте приготовить морковные тефтели по рецепту шефповара и автора книги рецептов Эвелин Дебур. Автор рецепта считает, что идеальный способ заставить детей оценить овощи – это подать их приготовленными необычным способом.

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Морковные тефтели

Ингредиенты

200 г моркови

70 г картофеля

2 столовые ложки пармезана

2 столовые ложки панировочных сухарей

2 яйца

Розмарин

соль

мука для панировки

Как готовить

Морковь и картофель нужно сварить и размять толктушкой или вилкой.

Затем в овощное пюре добавьте яйцо, панировочные сухари, пармезан, соль и розмарин. Смешайте все ингредиенты до получения очень однородной смеси. Из массы сформуйте руками небольшие шарики.

Затем обваляйте их в муке и обмакните во взбитое яйцо и сухари. Жарьте шарики в масле, пока они не подрумянятся.

Для диетичности блюда выпекайте в духовке при 180 °C примерно 25 минут.

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Пицца из цветной капусты

Ингредиенты

400 г сырой цветной капусты

100 г йогурта

1 яйцо

1 чайная ложка прованских трав

соль

Как приготовить:

Разогреваем духовой шкаф до 200°C. Цветную капусту мелко режем, кладем в блендер. Получившуюся пасту процеживаем.

Затем, когда цветная капуста подсохнет, поместите ее в блендер и добавьте в заготовку йогурт, яйцо и прованские травы.

Включаем миксер и перемешиваем до получения теста, которое нужно выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекаем 30 минут и имеем тесто для пиццы. Полите его домашним томатным соусом, добавьте несколько красных луковиц, оливковое масло и любые овощи, которые хотите. Поставьте пиццу в духовой шкаф на 5 минут и запеките.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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