Спокойные и послушные: топ пород кошек для дома

Кошки занимают ведущие позиции среди домашних животных, уступая только собакам. Однако для жизни в ограниченном пространстве большинство владельцев предпочитают именно кошек.

По теме: Нужен ли котам сухой корм и какова его дневная норма: что говорят ветеринары

Эксперты издания Studyfinds определили пять пород, которые лучше всего адаптированы к квартирной жизни.

Персидская кошка считается эталоном домашнего любимца. Ее характеризует спокойное, уравновешенное поведение. Такие коты не нуждаются в интенсивных физических нагрузках, прекрасно чувствуют себя в небольших помещениях и почти не доставляют хлопот владельцу. Регдолл отличается мягкой, пышной шерстью и кротким нравом. Эти коты любят физический контакт, охотно играют и не переносят одиночества. Правда, они нуждаются в регулярном расчесывании. Британская короткошерстная порода – воплощение покоя и уюта. Эти коты очень привязаны к людям, любят семейное тепло, но настороженно относятся к незнакомцам. Их естественная ленивость делает их идеальными жильцами квартир. Американская короткошерстная кошка отличается исключительной адаптивностью. Независимо от размера жилья, оно чувствует себя комфортно. Любимцы этой породы обожают вздремнуть, но охотно играют и наблюдают за внешним миром. Бирманская кошка легко находит общий язык с владельцами. Несмотря на длинную шерсть, она не нуждается в сложном уходе. Достаточно уделять внимание, предлагать лакомство и игрушки.

Каждая из этих пород имеет уникальные характеристики, которые делают их отличными companions для жителей городских квартир.

Напомним, мы уже писали о топ самых верных пород собак.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!