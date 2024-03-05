Способствует похудению и улучшает состояние здоровья: почему нужно выпивать чашку кофе в день

Ученые из Англии провели исследование, результаты которого свидетельствуют о неожиданной пользе употребления кофе для похудения. Оказывается, всего одна чашка этого напитка в день стимулирует превращение белой жировой ткани в бурый жир, что способствует улучшению здоровья и ускоряет снижение веса.

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Бурый жир отличается от обычного тем, что его клетки активно участвуют в выработке тепла и энергии для организма. Чем больше белой жировой ткани превратится в бурый жир, тем лучше будет наше общее состояние и самочувствие. Об этом пишет Радиотрек.

Кофеин, содержащийся в кофе, оказывает непосредственное влияние на образование бурого жира, ускоряя сжигание лишних килограммов.

Для максимального эффекта от употребления кофе во время похудения следует соблюдать несколько правил:

Избегайте питья кофе натощак

Кофеин может отрицательно повлиять на слизистую желудка и кишечника. Однако, если употреблять кофе после еды, обмен веществ активизируется и калории будут сжигаться быстрее. Кофе способен повысить метаболизм на 10-12%.

Употребляйте кофе перед тренировками

Если выпить кофе за полчаса до упражнений, кофеин обеспечит организм энергетическим всплеском. Как результат, вы сожжете больше калорий во время тренировки.

Отдавайте предпочтение черному кофе

Кофейные напитки с добавлением сахара и молока могут содержать такое же количество калорий, как пирожное или булочка. Для похудения рекомендуется употреблять черный кофе, при желании можно добавить мед вместо сахара и обезжиренное молоко.

Напомним, мы уже писали, как выбрать диету, которая поможет похудеть.

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