Способствуют появлению жира на животе: названы четыре привычки, от которых стоит немедленно отказаться

Привычки, которые мы повторяем ежедневно, имеют огромное значение для эффективного сброса веса. Особенно сложным может быть уменьшение объема в области живота.

Для эффективного похудения критически важно как можно быстрее отказаться от всех чрезвычайно вредных привычек. Об этом подробно рассказал эксперт Адам Майер.

Рассеянное питание

Привычка употреблять пищу во время просмотра сериалов или работы за компьютером может незаметно привести к излишнему потреблению пищи и усложнить процесс сброса веса.

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"В одном исследовании люди, которые ели, смотря телевизор или гуляя, потребляли в пять раз больше, чем те, кто не отвлекался во время еды", – отметила диетолог Дестини Муди.

Невнимательное питание может сбивать с толку ваш организм, поскольку мозг не всегда успевает сигнализировать о насыщении, что может побудить вас к перееданию.

Недостаточное потребление белка

Белок является ключевым элементом для регенерации и роста тканей, включая мышцы. Недостаток протеина в рационе может привести к потере мышечной массы.

"Богатые белком закуски эффективнее оставляют сытыми до следующего приема пищи, поскольку белок вызывает насыщение", – рассказала диетолог.

Для поддержания здорового режима, стоит включить в рацион больше белковых закусок, таких как греческий йогурт, вареные яйца, сыр и тому подобное.

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Мало пьете воды

Недостаточное употребление воды может быстро привести к обезвоживанию, что затрудняет активность и сжигание калорий, замедляя процесс похудения.

Часто жажду можно спутать с голодом, что приводит к чрезмерному потреблению пищи, когда на самом деле нужно только вода.

Избыток калорий из здоровой пищи

Хотя здоровое питание является важным, не следует забывать, что даже полезные продукты содержат калории.

"Антиоксиданты, питательные вещества и полезные для сердца ненасыщенные жиры присутствуют в орехах, семенах и авокадо, что делает их частью здорового питания. Однако недостатком этих продуктов является то, что они могут предоставлять много калорий для небольшого объема пищи", - рассказала Муди.

Переедание, даже здоровой пищи, может привести к нежелательному набору веса, особенно в области живота.

Ранее было названо 10 продуктов, из-за которых люди набирают лишние килограммы.

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