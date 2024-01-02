Справится даже ребенок: как открыть банку с металлической крышкой без открывалки

На праздники многие готовят консервированные продукты для праздничного стола. Но не всегда под рукой есть консервный нож. В таких случаях можно использовать подручные средства, чтобы открыть банку.

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Об этом пишет ТСН.

Способ 1: ложка

Этот способ может показаться необычным, но он достаточно эффективен. Для этого нужно взять крепкую металлическую ложку и широкой ее частью энергично тереть край банки взад и вперед. Через несколько минут металл станет тоньше и вы заметите небольшое отверстие. В это отверстие нужно вставить ложку и продолжать тереть по периметру банки. Таким образом крышка утончается и ее можно будет снять.

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Способ 2: камень или бетон

Этот способ похож на первый. Для этого нужно поставить банку на стойкую поверхность и потереть ее о камень или бетон. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы содержимое банки не утекло. Как только жидкость начнет потихоньку утекать, достаньте нож или ложку, чтобы полностью открыть крышку.

Оба способа достаточно безопасны, поскольку не требуют применения острых предметов.

Напомним, мы уже писали, как одним движением открыть крышку банки с помощью канцелярской резинки.

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