Справится любой: 4 легких способа профессионально завернуть подарок
Красиво упакованный подарок – это не только приятное дополнение к презенту, но и знак внимания и заботы о получателе. Научиться красиво упаковывать подарки совсем не сложно, достаточно знать несколько простых приёмов.
Об этом пишет Telegraf.
Упаковка подарка в коробке
Для упаковки подарка в коробке вам понадобятся следующие материалы:
- Упаковочная бумага
- Лента
- Ножницы
- Обычный скотч
- Двусторонний скотч
Пошаговая инструкция:
- Положите коробку на оберточную бумагу.
- Отмерьте необходимое количество бумаги.
- Выполните изгибы вдоль периметра, аккуратно приглаживая рукой.
- Закрепите скотчем.
- Затем сформируйте уголки по бокам, прижимая их к центру плавными движениями.
- Подогните оставшийся край бумаги и закрепите его на поверхности с использованием двустороннего скотча.
- Завяжите ленту вокруг подарка, создавая праздничный бант.
Упаковка подарка без коробки
Если у вас нет соответствующей коробки подарка, вы можете создать элегантную упаковку из подарочной бумаги. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
- Упаковочная бумага
- Лента
- Украшение
- Обычный скотч
- Двусторонний скотч
- Ножницы
Пошаговая инструкция:
- Положите подарок на оберточную бумагу и отрежьте требуемый кусок.
- Для создания крепкого дна свертка согните углы бумаги по диагонали и закрепите скотчем.
- Поместите подарок внутрь пакета, закройте его.
- Оберните верхнюю часть лентой и прикрепите украшение.
Упаковка бутылки
Для упаковки бутылки в подарок вам понадобятся следующие материалы:
- Упаковочная бумага
- Лента
- Украшение
- Ножницы
- Скотч
Пошаговая инструкция:
- Отрежьте от упаковочной бумаги нужный кусок.
- Оберните бутылку, закрепив бумагу скотчем сбоку и на дне.
- Сфокусируйтесь на горлышке, сожмите бумагу, завяжите ленту и украсьте бутылку с помощью выбранного украшения.
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Упаковка бутылки в носок
Этот вариант упаковки подарка является не только красивым, но и оригинальным. Для его реализации вам понадобятся следующие материалы:
- Носок
- Лента
- Украшение
Пошаговая инструкция:
- Заверните бутылку в носок.
- Украсьте упаковку, обвязав горлышко бутылки лентой или вторым носком.
- Разместите декоративное украшение.
Советы по упаковке подарков
- Выбирая подарочную бумагу, учитывайте размер и форму подарка.
- Чтобы упаковка выглядела аккуратной, используйте качественный скотч.
- Не забудьте о декоре – лента, банты, шарики, цветы придадут подарку праздничному виду.
Напомним, мы уже писали, как выбрать идеальный подарок.
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