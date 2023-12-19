Справится любой: 4 легких способа профессионально завернуть подарок

Красиво упакованный подарок – это не только приятное дополнение к презенту, но и знак внимания и заботы о получателе. Научиться красиво упаковывать подарки совсем не сложно, достаточно знать несколько простых приёмов.

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Об этом пишет Telegraf.

Упаковка подарка в коробке

Для упаковки подарка в коробке вам понадобятся следующие материалы:

Упаковочная бумага

Лента

Ножницы

Обычный скотч

Двусторонний скотч

Пошаговая инструкция:

Положите коробку на оберточную бумагу. Отмерьте необходимое количество бумаги. Выполните изгибы вдоль периметра, аккуратно приглаживая рукой. Закрепите скотчем. Затем сформируйте уголки по бокам, прижимая их к центру плавными движениями. Подогните оставшийся край бумаги и закрепите его на поверхности с использованием двустороннего скотча. Завяжите ленту вокруг подарка, создавая праздничный бант.

Упаковка подарка без коробки

Если у вас нет соответствующей коробки подарка, вы можете создать элегантную упаковку из подарочной бумаги. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

Упаковочная бумага

Лента

Украшение

Обычный скотч

Двусторонний скотч

Ножницы

Пошаговая инструкция:

Положите подарок на оберточную бумагу и отрежьте требуемый кусок. Для создания крепкого дна свертка согните углы бумаги по диагонали и закрепите скотчем. Поместите подарок внутрь пакета, закройте его. Оберните верхнюю часть лентой и прикрепите украшение.

Упаковка бутылки

Для упаковки бутылки в подарок вам понадобятся следующие материалы:

Упаковочная бумага

Лента

Украшение

Ножницы

Скотч

Пошаговая инструкция:

Отрежьте от упаковочной бумаги нужный кусок. Оберните бутылку, закрепив бумагу скотчем сбоку и на дне. Сфокусируйтесь на горлышке, сожмите бумагу, завяжите ленту и украсьте бутылку с помощью выбранного украшения.

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Упаковка бутылки в носок

Этот вариант упаковки подарка является не только красивым, но и оригинальным. Для его реализации вам понадобятся следующие материалы:

Носок

Лента

Украшение

Пошаговая инструкция:

Заверните бутылку в носок. Украсьте упаковку, обвязав горлышко бутылки лентой или вторым носком. Разместите декоративное украшение.

Советы по упаковке подарков

Выбирая подарочную бумагу, учитывайте размер и форму подарка.

Чтобы упаковка выглядела аккуратной, используйте качественный скотч.

Не забудьте о декоре – лента, банты, шарики, цветы придадут подарку праздничному виду.

Напомним, мы уже писали, как выбрать идеальный подарок.

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