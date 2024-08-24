Справится только один процент: только люди с суперострым зрением могут заметить кота на картинке

Перед вами – новый вызов от создателей оптических иллюзий, покоривший интернет. Задача простая, но далеко не легкая: найти кота на картинке за 5 секунд.

Эта оптическая иллюзия – настоящее испытание для вашей внимательности и наблюдательности. На картинке изображена женщина, занимающаяся уборкой. На первый взгляд ничего особенного, пишет Jagran Prakashan.

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Но если присмотреться повнимательнее, можно заметить несколько деталей, которые могут ввести в заблуждение. Ваша задача – найти кота, который где-то здесь притаился.

Головоломка с котом. Источник: jagranjosh.com

Только 1% людей справляются за 5 секунд. Эта задача не для слабых духом. Только настоящие любители головоломок смогут разгадать эту хитрую загадку. Если вы уверены в своих силах, попробуйте найти кота за 5 секунд. Но будьте осторожны, эта иллюзия может сыграть с вами злую шутку.

Где искать кота? Присмотритесь к каждой детали изображения. Возможно, кот спрятался за каким-нибудь предметом или просто слился с фоном. Не торопитесь, внимательно рассмотрите все уголки картинки.

Ответ вас удивит. Если вы так и не смогли найти кота, не огорчайтесь. Он скрывается гораздо более очевидно, чем вы думаете.

Если вы все еще ищете кота, то он прячется за шторой, неравномерно висящей на окне. Именно там и притаился наш пушистый друг.

Головоломка с котом. Источник: jagranjosh.com

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