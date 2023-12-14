Сразу несколько преимуществ: Зачем класть лавровый лист в горшки с домашними цветами

Лавровый лист, кроме того, что служит превосходной приправой, может быть полезен и в уходе за комнатными растениями. Его можно использовать как эффективный инсектицид и удобрение.

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Этот метод защиты и кормления растений помогает отталкивать вредителей и обеспечивает им необходимые питательные вещества. На сайте "Днепр Регион" предоставили подробные указания по использованию лаврового листа для обеспечения здоровья вашим комнатным растениям.

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Если ваши комнатные растения стали привлекать непрошеных гостей в виде мошек, попробуйте следующий метод. Просто переломайте сухие листики лаврушки на пол и вставьте их в землю горшка, углубив на 1 сантиметр. Это не только поможет вам избавиться от вредителей, но станет дополнительным источником питательных веществ для растений. Можно также просто разбрасывать целые листики по поверхности земли в горшке или использовать лавровый порошок, полученный из перемолотых листьев.

Помимо защиты от вредителей, лавровый лист можно использовать и как эффективное удобрение. Чтобы сделать настой, залейте 4 лавровых листа 1 литром горячей воды (около 70°C). Накройте емкость с настоем крышкой и оставьте на 3-4 часа. Готовый настой можно использовать для полива растений под корень. Рекомендуется подкармливать растения с помощью лаврового настоя не чаще одного раза в месяц.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить во время выращивания орхидей.

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