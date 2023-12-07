Сразу после покупки: Что сделать с елкой, чтобы она не теряла иголку

Благодаря внедрению новоюлианского календаря в Православной церкви Украины многие церковные праздники теперь отмечаются ранее, что привело к тому, что многие уже начали готовиться к Рождеству. В частности, украшают дома и устанавливают новогодние елки.

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Если вы поклонник натуральных елок и желаете сохранить их красоту на протяжении всех праздников, фермер Лукас Дулл раскрыл хитрость, которая поможет избежать проблем с потерей хвои и осыпанием елки. Об этом пишет "Телеграф".

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Основные шаги по уходу за новогодней елкой включают правильный выбор места для нее. Дерево следует разместить подальше от радиаторов, каминов и источников тепла, поскольку высокая температура может привести к пересыханию и потере хвои.

Фермер рекомендует не помещать елку сразу после покупки в отведенное место. Вместо этого важно сделать срез на стволе, поместить дерево в большое ведро с водой и подождать около часа, чтобы оно насытилось влагой. Этот трюк позволяет сохранить елку влагой и избежать ее быстрой потери хвои.

После установки елки эксперты рекомендуют рассматривать ее как цветок в весе, обеспечивая регулярный полив не менее раза в три дня. Если у вас есть возможность, подождите несколько дней перед уборкой елки, чтобы все ветки раскрылись и хвоя распустилась. Это позволит дереву адаптироваться и продолжаться дольше во всей своей красоте.

Напомним, мы уже писали, какую елку не стоит выбирать.

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