Сразу три магнитные бури атакуют Землю до конца апреля: когда ждать опасности

К концу апреля на Земле ожидается сразу три мощных магнитных буря оранжевого уровня опасности. Их сила составит 4 балла.

Согласно данным сервиса Meteoagent, с 25 по 27 апреля включительно прогнозируются четырехбалльные геомагнитные штормы. Они снизят свою опасность с 28 апреля до трех баллов.

Когда магнитные бури

Магнитные бури апрель 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это временные колебания магнитного поля Земли, вызываемые выбросами солнечного вещества. Эти выбросы могут оказывать влияние на работу электроприборов, а также негативно влиять на самочувствие людей.

Магнитные бури бывают разной интенсивности. Слабые бури обычно не оказывают заметного влияния на людей. Средние бури могут вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Сильные бури могут негативно влиять на самочувствие даже у здоровых людей.

Интенсивность магнитной бури измеряется в индексах. Чем выше индекс, тем сильнее буря.

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Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно имеющих хронические заболевания.

Вот некоторые из самых распространенных симптомов:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Слабость

Повышенная раздражительность

Нарушение сна

Боли в мышцах и суставах

Повышение или снижение АД

Ухудшение работы сердца

Обострение хронических заболеваний

Что пить во время магнитных бурь?

Во время магнитных бурь рекомендуется пить чистую воду. Вода помогает вывести из организма токсины и продукты распада, также улучшает общее самочувствие. Можно пить травяные чаи. Ромашка, мята, мелисса, шиповник и другие травы оказывают успокаивающий эффект, помогают снять головную боль и нормализовать давление.

Фруктовые и овощные соки помогут улучшить самочувствие. Свежевыжатые соки богаты витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания иммунитета и улучшения самочувствия. Компоты из сухофруктов также являются источником витаминов и минералов, а также обладают легким мочегонным эффектом, что может быть полезно при повышенном давлении Морс из клюквы или брусники обладает антиоксидантными свойствами, а также помогает снизить давление и улучшить работу сердца.

Важно также:

Отказаться от употребления алкогольных напитков и кофе. Эти напитки могут усугублять негативное влияние магнитных бурь на организм.

Ограничить употребление жирной и сладкой пищи. Эта еда может привести к ухудшению самочувствия.

Соблюдать режим дня и высыпаться. Это поможет организму справиться со стрессом, который вызывают магнитные бури.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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