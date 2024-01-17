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Здоровье

Средиземноморский суперфуд: Ученые назвали самый полезный продукт популярной диеты

Игорь Романько

Ученые ответили чем полезно оливковое масло

Ученые из Университета Миннесоты (США) доказали, что оливковое масло является ключевым компонентом средиземноморской диеты, способствующей продлению жизни и смягчающим заболевания, связанные со старением.

Ранее считалось, что главной причиной полезных эффектов средиземноморской диеты является красное вино, содержащее вещества , влияющие на клеточное развитие. Однако новое исследование показало, что жир в оливковом масле оказывает большее влияние на организм.

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Исследователи выяснили, что у людей, регулярно употребляющих оливковое масло, более низкий уровень холестерина, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Также оливковое масло помогает бороться с возрастными изменениями кожи.

Руководитель исследования Дуг Машек считает, что для достижения максимального эффекта оливкового масла его следует употреблять в комплексе с другими здоровыми привычками, такими как голодание, ограничение количества калорий и физические упражнения.

Средиземноморская диета считается одной из наиболее эффективных диет для снижения риска рака груди. Кроме того, фрукты и овощи, входящие в состав рациона средиземноморцев, способны снизить риск колоректального рака.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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