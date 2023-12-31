Станет хуже: две мощные магнитные бури ожидаются уже скоро

Новый 2024 год начнется с четырехбалльного геомагнитного шторма. Бури оранжевого уровня продлятся 1 и 2 января.

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По данным Meteoagent, затем наступит "период тишины", который продлится до 8 января, а с 8 по 10 января возможны незначительные магнитные бури силой в три балла.

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Следующие геомагнитные штормы опасного уровня ожидаются 23-24 и 26 января, их сила составит 4 балла.

Следует отметить, что график геомагнитных штормов может изменяться в зависимости от поведения Солнца.

Прогноз магнитных бур январь 2024 г.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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