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Станет хуже: обновился прогноз магнитных бурь на февраль 2024

Былим Елена

Станет хуже: обновился прогноз магнитных бурь на февраль 2024

Во второй половине февраля 2024 года геомагнитные колебания продолжат доставлять неприятности метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями.

По данным центра Meteoagent, в период с 12 по 14 февраля ожидаются геомагнитные шторма К-индекса 5 (красный уровень). После 14 февраля, предварительно, ожидается период затишья вплоть до марта. Однако график магнитных бурь может измениться, поскольку поведение Солнца предсказать сложно.

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Магнитные бури в феврале

Станет хуже: обновился прогноз магнитных бурь на февраль 2024

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это кратковременные, но интенсивные возмущения магнитного поля Земли, вызываемые выбросами солнечной плазмы. Эти выбросы могут привести к нарушению работы электросетей, систем связи и GPS-навигации.

Как магнитные бури оказывают влияние на организм человека?

Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть разным, но чаще всего люди испытывают следующие симптомы:

  • Головная боль
  • Изменение артериального давления
  • Слабость
  • Раздражительность
  • Усталость
  • Нарушение сна
  • Обострение хронических заболеваний

Что пить, когда магнитные бури?

Во время магнитных бурь рекомендуется пить больше воды, а также травяные чаи, обладающие успокаивающим эффектом, например, ромашковым или мятным. Также можно пить зеленый чай, содержащий антиоксиданты, помогающие организму бороться с отрицательным влиянием магнитных бурь.

Как пережить магнитные бури?

Чтобы пережить магнитные бури, рекомендуется:

  1. Соблюдать режим дня
  2. Спать не менее 8 часов в сутки
  3. Есть здоровую пищу
  4. Пить больше воды
  5. Избегать стрессов
  6. Заниматься спортом
  7. Принимать витамины
  8. При необходимости принимать лекарство, которое вам назначил врач.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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