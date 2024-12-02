Станет хуже: обновился прогноз магнитных бурь на февраль 2024

Во второй половине февраля 2024 года геомагнитные колебания продолжат доставлять неприятности метеозависимым и людям с хроническими заболеваниями.

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По данным центра Meteoagent, в период с 12 по 14 февраля ожидаются геомагнитные шторма К-индекса 5 (красный уровень). После 14 февраля, предварительно, ожидается период затишья вплоть до марта. Однако график магнитных бурь может измениться, поскольку поведение Солнца предсказать сложно.

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Магнитные бури в феврале

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это кратковременные, но интенсивные возмущения магнитного поля Земли, вызываемые выбросами солнечной плазмы. Эти выбросы могут привести к нарушению работы электросетей, систем связи и GPS-навигации.

Как магнитные бури оказывают влияние на организм человека?

Воздействие магнитных бурь на организм человека может быть разным, но чаще всего люди испытывают следующие симптомы:

Головная боль

Изменение артериального давления

Слабость

Раздражительность

Усталость

Нарушение сна

Обострение хронических заболеваний

Что пить, когда магнитные бури?

Во время магнитных бурь рекомендуется пить больше воды, а также травяные чаи, обладающие успокаивающим эффектом, например, ромашковым или мятным. Также можно пить зеленый чай, содержащий антиоксиданты, помогающие организму бороться с отрицательным влиянием магнитных бурь.

Как пережить магнитные бури?

Чтобы пережить магнитные бури, рекомендуется:

Соблюдать режим дня Спать не менее 8 часов в сутки Есть здоровую пищу Пить больше воды Избегать стрессов Заниматься спортом Принимать витамины При необходимости принимать лекарство, которое вам назначил врач.

Когда сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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