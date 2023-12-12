Станет как новая: как сделать тюль идеально белой

Тюль – это отличный декор, который создает дома уют, но со временем она становится серой и грязной. Однако, чтобы вернуть тюлю вид нового, не обязательно тратить деньги на дорогие моющие средства. Вам понадобятся всего пять столовых ложек обыкновенной соды.

Видео дня

Об этом пишет Ukr.media.

Сначала тюль следует замочить в воде при температуре около 30 градусов. Через час вода станет серой и мутной. Слейте ее, затем налейте в тазик чистой воды и добавьте пять столовых ложек соды. Оставьте ткань в растворе в час.

Читайте также: Почему нельзя стирать вещи в горячей воде

После этого извлеките тюль и прополощите в прохладной воде. Затем отправьте тюль в стиральную машинку с использованием геля, при этом важно выбрать температуру 30 градусов и режим синтетики. Отжим обязательно отключите.

Напомним, мы уже писали, как отбелить тюль.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !