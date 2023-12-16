Станет питомником бактерий: как нельзя использовать губку для мытья посуды

Кухонная губка – незаменимый помощник в быту. Однако если использовать ее неправильно, она может стать источником распространения бактерий.

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Об этом пишет Ukr.media.

Вот несколько советов, как избежать этого:

Меняйте губку каждую неделю. Это важнейшее правило, которое поможет предотвратить размножение бактерий.

Не оставляйте губку в раковине. Она должна полностью высохнуть, чтобы на ней не было благоприятных условий для роста бактерий.

Используйте отдельную губку для посуды и других поверхностей. Это поможет предотвратить распространение бактерий с одной поверхности на другую.

Храните губку в сухом месте. Если вы не можете сразу ее использовать, высушите ее перед тем, как положить в емкость для хранения.

Не дезинфицируйте губку в микроволновке или посудомоечной машине. Это не гарантирует уничтожение всех бактерий.

Регулярно промывайте губку с моющим средством. Это поможет удалить остатки пищи и жира, которые являются питательной средой для роста бактерий.

Если вы придерживаетесь этих советов, вы сможете предотвратить распространение бактерий кухонной губкой и защитить свое здоровье.

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Некоторые дополнительные советы:

Если вы хотите сэкономить, можно использовать одну губку для посуды, но разрежьте ее пополам.

Для чистки плиты, духовки и других поверхностей, не контактирующих с едой, можно использовать бумажные полотенца.

Если вы хотите использовать альтернативу поролоновой губке, вы можете выбрать мочалку из марли или люфы, тряпку из микрофибры или губку из биологически разлагаемого материала.

Прежде всего, важно помнить, что кухонная губка – это не вечная вещь. Она должна регулярно заменяться, чтобы предотвратить распространение бактерий и защитить ваше здоровье.

Напомним, мы уже писали, когда нужно заменять губку для мытья посуды.

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