Станет самым близким другом: топ самых преданных пород собак

Некоторые породы собак создают крепкую связь со своими хозяевами и становятся надежными защитниками. Многие люди задумываются о том, чтобы завести собаку, но важно заранее узнать характер животного.

Издание Rover назвало наиболее преданные породы, которые всегда остаются рядом с владельцами. Опрос среди тысячи британских собаководов показал, что верными признаны немецкие овчарки, золотистые ретриверы и кокапа. Несмотря на то, что все собаки доставляют радость в жизни людей, именно эти породы имеют естественную склонность к защите и тесной эмоциональной связи с хозяевами. Исследование также показало, что более трети владельцев собак признают: благодаря преданности любимцев они ценят время, проведенное с ними, даже больше, чем с партнерами.

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Специалист по поведению животных Адем Фехми отмечает, что общение с собаками может научить людей строить здоровые отношения. Он объясняет, что внимание к потребностям животных, понимание их предпочтений и проведение с ними качественного времени отражают тот же уровень заботы, который важен в отношениях между людьми. Именно поэтому следует более внимательно относиться к реакции собак на различные проявления любви и соответственно адаптировать свое поведение.

В число самых преданных пород также входят лабрадоры-ретриверы, кавалер кинг-чарльз спаниели, лабрадудли, бордер-коли, стаффордширские бультерьеры, джек-рассел-терьеры, спрингер-спаниели, акиты, бигли, чихуахуа и дох. Если вы ищете не просто домашнего любимца, а настоящего друга, одна из этих пород станет отличным выбором.

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