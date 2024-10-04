Станете ''горячей штучкой'': стилисты посоветовали прически для женщин за 40 с тонкими волосами (фото)

Для женщин за 40 истончения волос – распространенное явление, которое часто происходит из-за гормональных и генетических изменений. Впрочем, это не причина разочарования, ведь правильно подобранная стрижка и прическа могут помочь создать впечатление более объемных и густых волос.

Стилисты рекомендуют шесть универсальных причесок, которые способны подчеркнуть вашу красоту и придать уверенность. Независимо от выбранного стиля, главное – найти тот вариант, который подходит именно вам и подчеркивает вашу природную красоту.

Одной из лучших техник для создания иллюзии объема есть балаяж.

Прически для женщин старше 40 лет с редкими волосами. Источник: Splash News

Это техника мелирования, которая создает естественные блики на волосах, словно коснулось солнце. Благодаря балаяжу можно добавить глубину цвета и увеличить блеск. Стилисты советуют выбирать оттенки на один-два тона светлее основного цвета, чтобы достичь максимально естественного эффекта.

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Еще один вариант для тонких волос – пернатый разрез. Такая стрижка, как у Леса Ринны, придает текстуры и движения волосам, что создает впечатление густоты. Слой вокруг макушки придает лицу дополнительный объем и помогает избежать эффекта "треугольника", когда волосы сверху плоские, а концы разрыхлены.

Прически для женщин старше 40 лет с редкими волосами. Источник: Splash News

Добавление челки также может значительно изменить образ. Челка создает вид большей густоты в передней части волос и помогает обрамлять лицо, привлекая внимание к глазам и скулам. Существует много вариантов челки: тупая, тонкая или длинная, зачесанная набок. Следует обсудить с вашим стилистом, какой именно вариант подходит вам больше всего.

Прически для женщин старше 40 лет с редкими волосами. Источник: Splash News

Для создания дополнительного объема следует использовать горячие ролики. Они приподнимают волосы у корней, создавая мягкие волны, зрительно увеличивающие густоту. Большой плюс этой техники в том, что ее можно использовать на любой длине волос. Главное – не забывать о термозащитном спрей, чтобы уберечь волосы от повреждений.

Прически для женщин старше 40 лет с редкими волосами. Источник: Instagram.com/marcmena

Стрижка длиной до плеч также считается универсальной для тонких волос. Она сочетает в себе легкость укладки и возможность создать объем с помощью нескольких обрамляющих лиц слоев. Такая прическа подходит для всех типов волос и позволяет легко изменять образ в зависимости от настроения.

Прически для женщин старше 40 лет с редкими волосами. Источник: Splash News

Наконец, уложенный боб – классика для редких волос. Эта стрижка имеет более короткие слои сзади, которые постепенно переходят в более длинные спереди. Такой градуированный эффект создает дополнительный объем и густоту, а также легко адаптируется к любой форме лица.

Прически для женщин старше 40 лет с редкими волосами. Источник: Instagram.com/alisonallvess

Напомним, ранее была названа лучшая стрижка для женщин 40+.

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