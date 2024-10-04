Станете "горячей штучкой": стилисты посоветовали прически для женщин за 40 с тонкими волосами (фото)
Для женщин за 40 истончения волос – распространенное явление, которое часто происходит из-за гормональных и генетических изменений. Впрочем, это не причина разочарования, ведь правильно подобранная стрижка и прическа могут помочь создать впечатление более объемных и густых волос.
Стилисты рекомендуют шесть универсальных причесок, которые способны подчеркнуть вашу красоту и придать уверенность. Независимо от выбранного стиля, главное – найти тот вариант, который подходит именно вам и подчеркивает вашу природную красоту.
Одной из лучших техник для создания иллюзии объема есть балаяж.
Это техника мелирования, которая создает естественные блики на волосах, словно коснулось солнце. Благодаря балаяжу можно добавить глубину цвета и увеличить блеск. Стилисты советуют выбирать оттенки на один-два тона светлее основного цвета, чтобы достичь максимально естественного эффекта.
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Еще один вариант для тонких волос – пернатый разрез. Такая стрижка, как у Леса Ринны, придает текстуры и движения волосам, что создает впечатление густоты. Слой вокруг макушки придает лицу дополнительный объем и помогает избежать эффекта "треугольника", когда волосы сверху плоские, а концы разрыхлены.
Добавление челки также может значительно изменить образ. Челка создает вид большей густоты в передней части волос и помогает обрамлять лицо, привлекая внимание к глазам и скулам. Существует много вариантов челки: тупая, тонкая или длинная, зачесанная набок. Следует обсудить с вашим стилистом, какой именно вариант подходит вам больше всего.
Для создания дополнительного объема следует использовать горячие ролики. Они приподнимают волосы у корней, создавая мягкие волны, зрительно увеличивающие густоту. Большой плюс этой техники в том, что ее можно использовать на любой длине волос. Главное – не забывать о термозащитном спрей, чтобы уберечь волосы от повреждений.
Стрижка длиной до плеч также считается универсальной для тонких волос. Она сочетает в себе легкость укладки и возможность создать объем с помощью нескольких обрамляющих лиц слоев. Такая прическа подходит для всех типов волос и позволяет легко изменять образ в зависимости от настроения.
Наконец, уложенный боб – классика для редких волос. Эта стрижка имеет более короткие слои сзади, которые постепенно переходят в более длинные спереди. Такой градуированный эффект создает дополнительный объем и густоту, а также легко адаптируется к любой форме лица.
Напомним, ранее была названа лучшая стрижка для женщин 40+.
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