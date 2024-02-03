Становят угрозу для здоровья: почему аромасвечки могут быть опасны

Американский дерматолог Джон Заде предостерегает: ароматические свечи, популярные для создания уютной атмосферы, могут таить опасность для здоровья. Как рассказывает врач, главный вред от аромасвечей заключается в том, что для их создания используется больше парафина, чем для обычных. Этот материал при горении выделяет токсичные вещества. Вдыхание воздуха в непосредственной близости от такой свечи небезопасно.

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Об этом пишет Express.

Риски ароматических свечей:

Использование парафина

Большинство ароматических свеч изготавливаются из парафина, продукта нефтепереработки. При горении он выделяет канцерогенные вещества, такие как бензол, формальдегид и ацетон.

Воздействие на кожу

Вдыхание этих токсинов может привести к раздражению кожи, покраснению, высыпаниям и зуду.

Опасность для дыхания

Вдыхание канцерогенных веществ вредит дыхательной системе и может иметь долгосрочные отрицательные последствия.

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Рекомендации по безопасному использованию:

Выбирайте свечи из натуральных восков: Соевый, кокосовый или пчелиный воск являются более безопасными альтернативами парафину.

Проветривайте помещение: При использовании ароматических свечей и после их угасания важно проветривать комнату, чтобы удалить токсичные вещества.

Подрезайте фитиль: Это поможет свече гореть чище и ярче, а также уменьшит выделение вредных веществ.

Помните :

Здоровье – это самое дорогое. Не экономьте на нем, выбирая ароматические свечи.

Натуральные альтернативы парафина не только безопаснее, но и часто обладают более приятным и стойким ароматом.

Соблюдайте правила безопасности, чтобы ароматические свечи действительно дарили вам уют и приятные эмоции, а не вредили.

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