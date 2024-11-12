Станут вам другом: топ самых верных пород собак

Собаки всегда ассоциировались с животными, способными дарить безграничную любовь своим хозяевам. Именно поэтому они явились символом преданности. Однако есть породы, особенно отличающиеся своей верностью.

Специалист по поведению животных и основательница Pet Parent Allies в Филадельфии, Кертис Келли, рассказывает, что верность собак, которую называют их преданностью, имеет генетическую основу. Она ссылается на исследование Аризонского Университета, проведенное в 2019 году. В ходе этого исследования был обнаружен "131 участок ДНК собаки, что может формировать 14 ключевых личностных черт". Поэтому, если, например, какая-нибудь порода умеет пасти овец, это означает, что навык передавался поколениями. Так же передается и лояльность. Об этомпишет ТСН.

Келли выделила несколько характерных признаков верности собаки:

часто смотрит в глаза хозяину;

приходит к человеку, когда его зовут, независимо от расстояния;

с готовностью выполняет команды;

скучает по хозяину и радостно встречает его у двери;

стремится проводить время рядом с собственником.

Есть породы, которые показывают еще большую преданность, чем другие. Эксперт назвала восемь из них.

Ротвейлер

Несмотря на то, что ротвейлеры входят в список наиболее опасных пород, благодаря правильному воспитанию и социализации они могут стать верными друзьями. В США эта порода очень популярна. Ротвейлеры общительны, умны, выносливы и чувствительны, поэтому не любят долго оставаться наедине. Однако, если собака считает, что ее хозяину грозит опасность, ее реакция может быть непредсказуемой.

Ротвейлер. Источник: Википедия

Чихуахуа

Маленькие чихуахуа обладают большим запасом любви и всегда готовы показать ее своему владельцу. Это одна из самых преданных пород, также известная своей продолжительностью жизни, позволяющая хозяевам наслаждаться долгими годами общения.

Чиуахуа. Источник: Википедия

Немецкая овчарка

Эти собаки спокойны и уверены в себе, известны своей высокой преданностью. Многие истории о героических поступках собак касаются именно немецких овчарок. Они всегда готовы защищать хозяина и проводить с ним все свое время. При должном воспитании это одна из самых преданных пород.

Немецкая овчарка. Источник: Википедия

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Кокер-спаниель

Если вы ищете преданного компаньона, который всегда будет рядом, сделает вас счастливыми и прекрасно будет ладить с детьми и другими животными, лучшей породы, чем кокер-спаниель, не найти. Они легко адаптируются к жизни как в квартире, так и дома.

Кокер-спаниель. Источник: Википедия

Лабрадор-ретривер

Эта порода известна своей способностью завоевывать сердца людей. Лабрадоры-ретриверы десятилетиями возглавляли рейтинги самых популярных пород в США. Они крепкие, умные, верные, сопровождают своих хозяев в путешествиях и могут даже спасти жизнь. Долгое время этих собак использовали в качестве спасателей и терапевтов.

Лабрадор. Источник: Википедия

Напомним, какие породы собак не вызывают аллергию.

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