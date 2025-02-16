Введенный запрет на бойцовских собак в Великобритании вызвал значительный ажиотаж среди населения. Теперь кане-корсо снова превратился в символ статуса и внимания, однако эксперты предостерегают о возможных рисках.

Из-за ряда неприятных случаев нападений бойцовских собак на жителей Великобритании было принято решение запретить разведение таких пород. Специалисты отмечают, что проблема с кане-корсо заключается в отсутствии должного внимания со стороны владельцев, поскольку эта порода требует особого ухода. Об этом пишет британский таблоид Metro.

СМИ сообщают, что после введения правительственных ограничений бойцовские собаки приобрели невероятную популярность среди знаменитостей. Однако специалисты по кинологии считают, что такой статус может привести к неприятным последствиям.

Роб Аллейн из Академии инструкторов собак отмечает, что он и его коллеги все чаще сталкиваются с кане-корсо. Он сам описывает этих собак как "бойцовских собак на стероидах".

Статусный домашний любимец: эксперты назвали породу собак, которая больше всего привлекает богачей (фото). Источник: poknok.art

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"Это настоящая машина для убийств, и теперь они стали намного популярнее. Запрет лишь стимулировал людей покупать еще более опасные породы собак, которые не требуют регистрации, и нам всем будет трудно, если они наберут еще больше популярности. Ведь мои стажеры замечают, что собак кане-корсо на тренировках стало больше, чем раньше", – рассказывает Аллейн.

Он считает, что популярность кане-корсо похожа на то, что произошло с питбультерьерами раньше. Однако тогда вывели новые породы бойцовских собак, и кинолог убежден, что запрет кане-корсо будет означать "ровно все так, как и было до того"

Эту точку зрения поддерживает Билл Ламберт, представитель Кинологического клуба Британии. Он подчеркивает, что многие семьи охотно содержат больших собак, не имея при этом никаких "злых намерений".

"Любая собака может стать отличным членом семьи, если ее должным образом воспитывать, тренировать и социализировать. Владельцы больших собак должны понимать их размер, силу и потребность в активных нагрузках и относиться к этому со всей ответственностью. Однако, большие и мощные собаки могут привлекать внимание лиц, желающих обучить их для противоправных целей. Запрет определенных пород может заставить таких людей переключиться на другие породы или даже на новые, незаконные виды собак", – отмечает господин Ламберт.

Статусный домашний любимец: эксперты назвали породу собак, которая больше всего привлекает богачей (фото). Источник: pixabay

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Вместе с тем, точку зрения двух кинологов также поддерживает кинолог Кармен Пинтеа, владелица питомника Barbarian Corso, где сейчас живут 13 кане-корсо.

"Я очень осторожно подхожу к тому, кому отдаю своих щенков. Я видела последствия безответственного разведения и неправильного выращивания. К сожалению, ситуация с запретом развивается так же, как и с питбулями", – отмечает она, добавляя, что ее сильно раздражает, когда в Интернете рекламируют продажу щенков этой породы.

Кинолог утверждает, что поведение тех, кто пытается заработать на этом деньги, является "полным позором", и именно это следует регулировать – недобросовестных владельцев и тех, кто пытается получать прибыль от незаконного разведения собак бойцовских или охотничьих пород.

"Хотим ли мы, чтобы каждый имел кане-корсо? Это удивительные собаки и замечательные защитники членов семьи. Если они будут воспитаны должным образом, в правильных руках с четкими правилами и границами, все будет хорошо. Просто такие породы требуют особой ответственности", – резюмирует госпожа Пинтеа.

Напомним, ранее мы рассказывали о лучших породах начинающих собак.

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