Стейки будут идеальными: как выбрать и правильно использовать сковороду-гриль

Сковорода-гриль – это универсальная кухонная посуда, которую можно использовать для приготовления разнообразных блюд, от мяса и рыбы до овощей и фруктов. Она является отличной альтернативой традиционному грилю, особенно для тех, кто живет в квартире. Кроме того, только ни в ней мясо приобретает уникальный вкус и аромат. Об этом пишет Shuba.

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Что такое сковорода-гриль?

Сковорода-гриль – это посуда с рифленой поверхностью, имитирующей традиционный гриль. Обычно она производится из тяжелых материалов, таких как чугун или толстый алюминий, которые хорошо сохраняют тепло и позволяют получить характерные подпалины на еде.

Как выбрать сковороду-гриль?

При выборе сковороды-гриль следует учитывать следующие факторы:

Материал изготовления. Самыми популярными материалами для сковородок-гриль являются чугун и толстый алюминий. Чугунные сковороды хорошо сохраняют тепло и позволяют получить яркие подпалины, но тяжелые и требуют тщательного ухода. Алюминиевые сковороды легче и проще в уходе, но они не так долговечны, как чугунные.

Размер . Сковорода-гриль должна быть достаточно велика, чтобы комфортно готовить на ней для всей семьи.

. Сковорода-гриль должна быть достаточно велика, чтобы комфортно готовить на ней для всей семьи. Форма . Сковороды-гриль могут быть круглыми или квадратными. Квадратные сковороды имеют большую площадь поверхности, что позволяет приготовить больше пищи за один раз.

. Сковороды-гриль могут быть круглыми или квадратными. Квадратные сковороды имеют большую площадь поверхности, что позволяет приготовить больше пищи за один раз. Дополнительные функции. Некоторые модели сковородок-гриль оснащены специальными функциями, такими как лейка для слива лишнего жира или пресс для усиления подпалин.

Как ухаживать за сковородой-гриль?

Правильное очищение и уход за сковородой-гриль помогут сохранить ее в хорошем состоянии на долгие годы.

Чистите сковороду, пока она еще теплая. Это поможет удалить остатки пищи полегче.

Используйте щетку для гриля или неабразивный скребок.

Для удаления стойких остатков можно использовать смесь пищевой соды и воды.

Тщательно высушите сковороду после мытья, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Как отмыть сковороду пожарив на ней хозяйственное мыло

Как готовить на сковороде-гриль?

Вот несколько советов, которые помогут вам приготовить еду на сковороде-гриль.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Для чугунной сковороды это может занять до 5 минут.

Убедитесь, что вся поверхность сковороды одинаково горяча.

Положите еду на сковороду с помощью щипцов или другого гриля.

Не переворачивайте и не перемещайте пищу в течение минуты. Это поможет получить яркие подпалины.

Если еда подгорает или готовится неравномерно, переверните ее щипцами.

Время приготовления пищи зависит от ее вида и толщины.

Сковорода-гриль – это отличный способ разнообразить свое меню и приготовить вкусные и полезные блюда. С ней вы легко можете создать атмосферу барбекю в своем доме.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы до сковородки не пригорала еда.

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