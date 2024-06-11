Стилистка назвала главные тренды и антитренды зимы-2024

Зима уже на пороге, поэтому следует рассмотреть тренды предстоящего сезона. Среди них – нейтральные цвета, и вещи в стиле casual.

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Об этом пишет Радиотрек.

В новом сезоне осень-зима наиболее ценимая эстетика - это тихая роскошь, как сообщает имиджмейкер Стеллы Серебренниковой. Она рекомендует сделать акцент на нейтральных оттенках. Основой гардероба должны являться современные базовые вещи в стиле casual. В тренде – стильный блеск и элегантность: от образов с брюками и жилетами до простых трикотажных платьев.

Среди других трендов стоит отметить пальто макси, массивные байкерские сапоги, кардиганы и свитера с раскрывающими ключицы открытыми плечами. Экспериментировать следует с гольфами, носками и колготками, которые должны быть видны в образе.

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Главной покупкой сезона считается сумка от Hermes, которая станет удачной инвестицией.

Относительно цветов сезона стоит обратить внимание на насыщенный красный, серебристый металлик и маслянисто-желтый.

Однако, вместе с трендами, следует избегать пяти антитрендов сезона: заправленых брюк в ботинки или сапоги, пиджаков-платьев, джинсовых макси-юбок, микромини-юбок и прозрачной обуви.

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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