Стилистка поделилась уловками, как с помощью одежды скрыть лишние килограммы (видео)

Персональная стилистка Эрика Бол из Лос-Анджелеса помогает людям создать личный стиль и имидж, а также подбирать гардероб, который поможет подчеркнуть прелести фигуры и скрыть недостатки.

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В своем личном блоге она рассказала, как правильно подбирать одежду тем, кто имеет лишние отложения на животе и хочет выглядеть стройнее.

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По словам Эрики, с помощью этих советов каждая женщина сможет подобрать наряды, что выгодно подчеркнет ее фигуру и поможет забыть о комплексах.

Первое правило звучит просто: ищите одежду из более плотной ткани. Поплин и деним прекрасно маскируют лишние формы, в то время как легкие материалы могут раскрывать недостатки. Также рекомендуется предпочесть изделия с текстурой, рюшами и завышенной талией.

Отмечается и важность подчеркивания других частей тела, которые вам нравятся, чтобы отвлечь внимание от проблемных зон.

"Ребристые, трикотажные изделия или вещи с рельефным дизайном ткани создадут иллюзию меньшей талии", – добавила Эрика.

Она посоветовала носить изделия с рюшами у области живота и вокруг нее: "Рюши визуально сгладят проблемную зону, создавая иллюзию плоского живота".

Носите джинсы, брюки и юбки с завышенной талией. Такой фасон подчеркнет талию и зрительно уменьшит животик.

Делайте полуподтяжку спереди: Подверните спереди футболку или блузку, чтобы создать иллюзию плоского живота и формы песочных часов.

Сбалансируйте пропорции одежды: Соединяйте более свободные верха с более приталенными низами.

Носите сплошные темные цвета: Однотонные темные цвета имеют общий эффект похудения.

Ищите платья с приталенным верхом и свободным низом: этот фасон платьев создаст естественную подкладку спереди, идеально скрывающую животик.

Избегайте вещей слишком больших размеров: вместо мешковатых вещей ищите структурированные изделия с деталями, такими как рюши или текстура.

Добавьте структурированный слой: классическая кожаная или джинсовая куртка зрительно сделают вас стройнее.

Подчеркните другие части вашего тела, которые вам нравятся: если вы любите свои руки, носите топы без рукавов. Если вам нравятся ваши ноги, носите юбки выше колена.

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