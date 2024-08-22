Стилисты дали семь советов, как выглядеть элегантно и дорого даже с самым простым гардеробом

Каждый из нас уникален и наш стиль одежды должен отражать нашу индивидуальность. Но как создать гардероб, который не только подчеркнет вашу личность, но будет практичным и функциональным? Стилист Эрика делится несколькими ценными советами, которые помогут создать капсульный гардероб, который будет служить вам долгие годы. Об этом пишет РБК.

Определите свой стиль: Прежде чем обновлять гардероб, определите, какой стиль вам наиболее импонирует. Это может быть классический, спортивный, бохо или любой другой. Когда вы знаете свой стиль, вам будет легче выбирать вещи, соответствующие вашему образу. Инвестируйте в качество: Вместо того чтобы покупать много дешевых вещей, лучше приобрести несколько качественных базовых предметов гардероба. Они прослужат вам дольше и помогут создать множество разных образов. Создайте капсульный гардероб: Капсульный гардероб – набор базовых вещей, которые легко комбинируются между собой. Это позволяет создавать множество разных образов, используя всего несколько предметов одежды. Выбирайте универсальные цвета: Нейтральные цвета (черный, белый, серый, бежевый) – основа любого гардероба. Они легко сочетаются между собой и другими цветами. Добавьте яркие акценты: Чтобы сделать образ более интересным, добавьте несколько ярких акцентов. Это могут быть аксессуары, обувь или верхняя одежда необычного цвета. Не бойтесь экспериментировать Не бойтесь пробовать новые образы и стили. Мода – это способ самовыражения, поэтому не ограничивайте себя рамками. Заботитесь о своей одежде: Правильный уход за одеждой поможет продлить его жизнь. Регулярно стирайте, гладьте и чистите свои вещи. Обновляйте гардероб сезонно: Смена сезона – это прекрасный повод просмотреть свой гардероб и избавиться от вещей, которые вам больше не нужны. Прислушивайтесь к своим ощущениям: Одежда должна быть не только стильной, но и комфортной. Если вам неудобно в одежде, это сразу скажется на вашем настроении. Правило 7 секунд: Если вы сомневаетесь, стоит ли покупать ту или иную вещь, дайте себе 7 секунд на размышления. Если за это время у вас не появилось желание купить эту вещь, лучше отложите покупку.

Ваш гардероб – это отображение вашей личности. Создайте его таким, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно в любой ситуации.

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