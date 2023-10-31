Стилисты назвали 5 цветов маникюра, которые будут в тренде осенью-зимой-2023-2024

Маникюр – неотъемлемая часть ухода за собой. Ухоженные руки и ногти всегда актуальны. Осень и зима 2023-2024 предлагают широкую палитру цветов маникюра, которые будут подходить каждой женщине и добавят шарма.

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Об этом пишет Радиотрек.

Коричневый

Можно покрывать ногти матовым или глянцевым оттенком данного цвета. Кроме того, вы можете сделать коричневый френч.

Черный френч

Совместите его с узорами золотого цвета или белым фоном. Он очень хорошо сочетается с модными красными цветами в образе.

Металлик

Выбирайте более темные оттенки этого трендового цвета.

Черепаховый

Окрасьте им полностью все ногти, сделайте черепаховый френч или сочетайте с нейтраной пастелью.

Зеленый

Для осени и зимы выбирайте более насыщенные темные оттенки изумруда.

Напомним, мы уже писали, какой маникюр стал неактуальным в 2023 году.

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