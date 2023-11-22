Стилисты назвали 6 ''смелых стрижек'', которые должна сделать каждая женщина старше 50

Найти идеальную прическу иногда может быть проблемой для зрелых женщин, особенно если вы хотите оставаться модной, но при этом не нуждаться в длительной укладке.

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Профессиональные парикмахеры и стилисты дали советы, какие прически следует выбирать женщинам, у кого с возрастом волосы становятся тонкими и редкими. Это шесть "вечных, объемных и простых в укладке" коротких стрижек, идеально подходящих красоткам за сорок и пятьдесят.

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Острый боб с глубоким боковым пробором

Асимметричный боб

Многослойный боб с тонкой бахромой

Волнистая многослойная стрижка моб

Гладкий боб с откинутыми концами

Кудрявое и объемное пикси

Парикмахеры советуют учитывать форму лица и тип волос при выборе стрижки.

Для круглых лиц подойдут стрижки со слоями, которые придадут объему на макушке и создадут иллюзию более вытянутого лица. Для квадратных лиц подойдут стрижки с мягкими линиями, которые смягчают углы лица. Для овальных лиц подойдут любые стрижки.

Если у вас тонкие волосы, выбирайте стрижки с текстурой, которые прибавят объем. Если волосы густые, выбирайте стрижки со слоями, которые помогут упорядочить прическу.

Если вы не уверены, какая стрижка вам подойдет, обратитесь к своему стилисту или парикмахеру за советом.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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