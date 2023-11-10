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Стилисты назвали четыре "идеальные стрижки" для женщин старше 40 (фото)

Былим Елена

Стилисты назвали четыре 'идеальные стрижки' для женщин старше 40 (фото)

Женщины после 40 лет часто ищут прически, которые подчеркнут их красоту и элегантность. Существует множество вариантов, подходящих женщинам этого возраста, но есть несколько основных критериев, которые следует учитывать при выборе.

Профессиональные парикмахеры и стилисты в комментарии изданию shefinds.com дали советы, какие прически пахать и как подстричь волосы, чтобы после 40 не выглядеть старше.

Специалисты заметили, что длинные волосы могут быть очень привлекательными, но они могут быть также тяжелыми и сложными в уходе. Женщинам за 40 лет, которые хотят выглядеть моложе, стоит рассмотреть варианты коротких или средних волос. За короткими волосами легко ухаживать и их легче укладывать, а волосы средней длины – это хороший компромисс между длиной и простотой.

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При выборе прически важно учитывать форму лица. К примеру, женщинам с круглым лицом подойдут прически, создающие иллюзию вытянутого лица, такие как боб или каре с градуировкой.

Стилисты назвали четыре ''идеальные стрижки'' для женщин старше 40 (фото)

Женщинам с квадратным лицом подойдут прически, смягчающие четкие линии, такие как каскад или боб с удлиненными передними прядями.

Стилисты назвали четыре ''идеальные стрижки'' для женщин старше 40 (фото)

Женщинам с тонкими волосами следует выбирать прически, которые придают объему, такие как боб, каскад или каре с градуировкой.

Стилисты назвали четыре ''идеальные стрижки'' для женщин старше 40 (фото)

Женщинам с густыми волосами можно выбрать любую прическу, но важно регулярно подстригаться во избежание образования секущихся кончиков.

Также прическа должна отражать личность женщины. Если вы хотите выглядеть стильно и современно, выбирайте модные прически, такие как боб с удлиненными передними прядями или пикси с градуировкой.

Стилисты назвали четыре ''идеальные стрижки'' для женщин старше 40 (фото)

Если вы хотите выглядеть женственно и элегантно, выбирайте классические прически, такие как каре или бобы.

Стилисты назвали четыре ''идеальные стрижки'' для женщин старше 40 (фото)

Наконец, лучший способ найти лучшую прическу для себя – это попробовать разные варианты. Поговорите со своим парикмахером о том, какая прическа подойдет именно вам, и не бойтесь экспериментировать.

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