Стилисты назвали лучшие прически для молодых и зрелых женщин (фото)

Большую часть холодного времени года девушки и женщины будут прятать волосы под шапкой. Обычно после головного убора прическа портится.

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Если вы не любите долго тратить на уклад волос, парикмахеры и стилисты советуют выбрать на зиму стрижки, которым не страшны шапки и капюшоны. За этими прически легко ухаживать и они не нуждаются в длительной укладке.

Своими советами в комментарии изданию She Finds поделились звездная парикмахер Джина Ривера, стилистка Криста Герреро и парикмахер Лорен Удо.

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Челка Birkin

Эту прическу назвали в честь актрисы и иконы стиля Джейн Биркин. Такая челка, по мнению экспертов, удачно отличает брови и привлекает больше внимания к вашим глазам.

Джина Ривера считает, что подобная прическа придаст объем тонким волосам.

Итальянский боб

Стилисты заметили, что такая стрижка подчеркнет ваши лучшие черты лица, придав волосам дополнительный объем и упругость.

В такой прическе кончики волос создают "воздушный и объемный вид", который не будет "тяжелым".

"Это изящный и стильный выбор для многих случаев. Это универсальная стрижка, которая отлично подходит любой форме лица и типа волос", – добавила Лорен Удо.

Панки пикси

Такая прическа подойдет тем, хо не любит длины. Джина Ривера отмечает, что пикси – это "безотказная стрижка, которую можно создать, чтобы подчеркнуть скулы и структуру лица".

Такую прическу, говорит Ривера, можно "настроить и адаптировать к вашему типу и структуре волос".

Длинные слои с тонкой бахромой

Парикмахерши считают, что челка с пробором "может обеспечить еще больше движения и интереса", если вам надоели длинные волосы или ваш текущий стиль.

Такая прическа универсальна, потому что имеет множество вариантов укладки.

"Челку-шторку можно укладывать разными способами, чтобы он подошел к любой форме лица или типу волос. Это делает их отличным вариантом для женщин, которые хотят регулярно менять свой образ", — отметила Криста Герреро.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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