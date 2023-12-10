Стилисты показали самые лучшие прически для женщин с круглым лицом (фото)

Если у вас круглое лицо вы знаете, что найти правильную прическу может быть непросто. Надо выбрать то, что подчеркнет ваши лучшие черты и сделает лицо более вытянутым.

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Вариантов причесок для круглолиц очень много. Но что является самым привлекательным в любом крое, на этот вопрос ответили стилисты в комментарии RealSimple.

Специалисты добавили, что короткие стрижки подходят к любому типу лица. В этом случае важно выбрать удачный тип стрижки. Если вы хотите коротко подстричься и имеете круглую форму лица, подумайте о стрижке пикси или коротком бобе с прямой стрижкой.

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Каких стрижек следует избегать, если у меня круглое лицо?

Любой фасон одной длины может выделить круглую форму лица. Слои – это ключ к смягчению и обрамлению формы вашего лица. Они помогают вытянуть лицо, а не сделать его шире.

К счастью, есть много причесок, идеально подходящих для круглых лиц. Вот шесть лучших:

Тупой боковой срез

Тупой срез – это классическая прическа, которая никогда не выходит из моды. Он оставляет чистое, прямое покрытие на концах, поскольку волосы срезаны одинаково по всей длине. Этот стиль идеален для тех, кто хочет вытянуть черты лица.

Челка

Челка – еще один прекрасный способ подчеркнуть вашу красоту. Они могут отвлечь внимание от линии челюсти, которая является самой широкой частью круглого лица.

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Шегги средней длины

Классические слои помогут вашим волосам выглядеть модно и стильно, а также подчеркнут мягкие углы круглых лиц.

Глубокая боковая часть

Глубокая боковая часть может быть лучше, чем средняя часть для тех, у кого круглое лицо, поскольку она может добавить больше объема.

Слои, обрамляющие лицо

Обрамляющие лицо слои прекрасно подходят для сужения круглых форм лица. Они могут быть любой длины, от короткой до длинной.

Стрижка пикси

Стрижка пикси – это смелый и дерзкий стиль, идеально подходящий для круглых лиц. Короткие слои вокруг макушки и более длинные края смягчают углы лица, а добавленная текстура на макушке создает объем.

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