Стилисты показали самые лучшие прически для женщин с круглым лицом (фото)

Если вы обладательница круглого лица и ищете идеальную прическу, попробуйте воспользоваться советами стилистов. С правильным выбором стрижки и укладки вы сможете подчеркнуть красоту и визуально вытянуть лицо.

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Эксперты в комментарии Vogue France советуют круглолицым длинные волны, асимметричные стрижки и косой пробор. Это могут быть слои, легкая халатность и текстурные стрижки – они помогут визуально сузить лицо.

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Также важно подчеркнуть взгляд. Используйте челку, чтобы акцентировать на глазах и отвести внимание от формы лица.

Самые привлекательные прически для круглого лица:

Длинные волны: Мягкие волны визуально вытягивают лицо и придают ему женственность.

Асимметрия – отличный способ создать вертикальные линии и сбалансировать пропорции лица.

Боб с косым пробором: классический вариант, который никогда не выйдет из моды.

Пикси с челкой: смелая и стильная стрижка, которая подходит для обладательниц смелого характера.

Многослойные стрижки: слои добавляют текстуры и объем, визуально удлиняя лицо.

Не бойтесь экспериментировать. Попробуйте разные прически и укладки, чтобы найти свой идеальный образ.

Фото причесок, которые будут подходить женщинам с круглым лицом:

Напомним, специалисты, разбирающиеся в парикмахерском искусстве, назвали прически, которые идеально подойдут для женщин с изящными волосами. Эти прически модные, стильные и простые в уходе.

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